عبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن صدمتها من الهجمات التي وقعت في وسط فيينا، قائلة إن ألمانيا تقف إلى جانب النمسا في حربها ضد "الإرهاب الإسلامي".

وأضافت ميركل في بيان نشره المتحدث باسمها على "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "في هذه الساعات الرهيبة عندما أصبحت فيينا هدفا للعنف الإرهابي، أفكر في الناس هناك، وقوات الأمن التي تواجه الخطر".

وتابعت: "نحن الألمان نتعاطف مع أصدقائنا النمساويين ونتضامن معهم. مكافحة الإرهاب الإسلامي هو كفاحنا المشترك".

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات النمساوية، أن فيينا تعرضت لهجوم إرهابي نفذته مجموعة مسلحة، وشمل 6 مواقع مختلفة قرب أكبر كنيس في المدينة. ووصف وزير الداخلية النمساوي، كارل نيهامر، المهاجم الذي قتلته الشرطة مساء أمس الإثنين، بأنه "إرهابي إسلامي".

وسبق للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أن وصف الهجوم الذي وقع قرب كاتدرائية نوتردام في مدينة نيس بـ"الاعتداء الإرهابي الإسلامي".