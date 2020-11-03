أعلنت إدارة الطوارئ التركية، اليوم الثلاثاء، أن عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب إقليم إزمير غربي تركيا ارتفع إلى 100 قتيل.

وقالت الوزارة في بيان إن "الزلزال قتل 100 شخص وأدى إلى إصابة 994 آخرين".

يذكر أن رجال الإنقاذ نجحوا، أمس الإثنين، في انتشال طفلتين على قيد الحياة من أسفل أنقاض مبان منهارة بمحافظة إزمير التركية، وذلك بعد نحو ثلاثة أيام من زلزال قوي تعرضت له البلاد.

وقالت هيئة إدارة الكوارث التركية الحكومية، إن طفلة تبلغ ثلاثة أعوام تُدعى إليف برينسك كانت تحت الأنقاض وأُنقذت بعد 65 ساعة من حصول الهزّة الأرضية ونُقلت إلى المستشفى، بحسب "فرانس برس".

هذا وضرب زلزال بلغت قوته 6.9 درجة على مقياس ريختر منطقة بحر إيجه، الجمعة الماضية، وأسفر عن وقوع خسائر بشرية ومادية في تركيا واليونان.