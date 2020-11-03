اختارت البوابة الإلكترونية "أفريكا سيم"، المجمع الصناعي "جيكا" أفضل مصنع للإسمنت في الجزائر.

وأفاد بيان لوزارة الصناعة، أن اختيار مصنع "جيكا" في إطار جوائز "أفريكا سيم"، ثمرة لمجهوداته لضمان جودة إنتاج الإسمنت، بالإضافة إلى تعزيز علاقاته مع الزبائن والقيام بعمليات تصدير، رغم الظرف الاقتصادي الصعب بسبب وباء كورونا.

وأضافت الوزارة، أن المجمع قام بتطوير تقنية جديدة مبتكرة لتشخيص الأفران ومراقبتها، وشرع في استغلال وتحويل الرخام. للإشارة، تمنح جوائز AfrikaCem للشركات والشخصيات من صناعة الإسمنت في إفريقيا الذين أظهروا التميز في أسواقهم ومناطقهم ومجالاتهم.