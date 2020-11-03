أجلت اليوم، محكمة الجنح الابتدائية بتيبازة محاكمة والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ إلى جلسة 19 نوفمبر الجاري بطلب من الدفاع وغياب النقيب عمار زواوي المتأسس في حق زوخ للاشتباه في إصابته بكورونا وكذا غياب بعض الشهود.

ونطق قاضي الجلسة بقرار التأجيل بعد تقديم الدفاع طلباته بذلك وكذا غياب مجموعة من الشهود من بينهم زوجة هامل وابنته شهيناز الغائبتين للمرة الثانية لأسباب صحية، وهي المرة الثانية التي يقرر فيها القاضي تأجيل النظر في القضية رقم 2020/1490 بعد تأجيلها للمرة الأولى في 20 أكتوبر الماضي والتي يتابع فيها والي العاصمة السابق بتهم التبديد العمدي من طرف موظف عمومي بدون وجه حق والاستغلال على نحو غير شرعي أو كيان آخر ممتلكات أو أموال عمومية عهد بها إليه بحكم وظيفته أو بسببها، إساءة استغلال الوظيفة أو منصب عمدا من طرف موظف عمومي في إطار ممارسة وظائفه على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لشخص أو كيان آخر، وأكد القاضي مرة أخرى النظر في القضية في 19 نوفمبر الجاري.

يشار إلى أن والي العاصمة السابق زوخ عبد القادر متابع في قضيتين أخريين بمحكمة تيبازة مؤجلتين لـ17 نوفمبر 2020.