أكد المدير العام للوقاية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، اليوم الثلاثاء، أن مصالحه تعمل على توفير لقاح الأنفلونزا لكافة الفئات الأكثر عرضة.

وأوضح فورار خلال ندوة صحفية اليوم الثلاثاء، بوزارة الصحة للإعلان عن الانطلاق الرسمي للحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية، أن اللقاح وحده ليس كاف وأنه يجب وضع تدابير وقائية مثل إجراءات الكوفيد 19 من تعقيم وكمامات، وأشار فورار، إلى أن الأنفلونزا الموسمية، ستزيد من الضغط على مصالح الكوفيد19.

وأضاف، أن الأولوية في التلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية سيكون لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والحوامل ومستخدمي الصحة.

وأوضح جمال فورار، أن مليون و800 ألف لقاح ضد الأنفلونزا الموسمية التي تم اقتناؤها ليست قليلة، وأن المصالح المعنية يمكنها طلب المزيد من اللقاح إذا اقتضت الضرورة ذلك.

وذكر فورار أنه يوجد ضغط عالمي على اللقاح المضاد للأنفلونزا، خصوصا وأنها تتزامن مع تفشي فيروس كورنا عبر العالم وقال فورار أنه يمكن للأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورنا أخذ اللقاح ضد الأنفلونزا، موضحا إن هذا اللقاح موجة ضد الأنفلونزا وليس ضد فيروس كورنا.