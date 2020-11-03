تلعب اليوم الثلاثاء مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا من خلال إجراء ثماني مباريات لحساب الجولة الثالثة من المنافسة الأوروبية.

أنظار عشاق كرة القدم ستكون مصوبة نحو ملعب " ألفريدو دي ستيفانو" بالعاصمة مدريد أين يلاقي النادي الملكي ضيفه إنتر ميلان الإيطالي في نهائي صدام بطعم النهائي خصوصا وأن المنهزم في هذا اللقاء ستتقلص نسبة بلوغه الدور ثمن النهائي.

ويحتل المرينغي المركز الأخير من خسارته أمام شاختار دونيسك الأوكراني وتعادله أمام مونشغلاباخ الألماني فيما يتواجد الإنتر ثالث الترتيب.

وستلعب اللقاءات الثمانية على النحو التالي :

لوكوموتيف موسكو الروسي - أتلتيكو مدريد الإسباني ، ريد بول سالزبورغ النمساوي ـ بايرن ميونيخ الألماني شاختار دونيتسك الأوكراني، بوروسيا مونشنغلادباخ ـ ريال مدريد الإسباني، إنترميلان الإيطالي ـ مانشستر سيتي الإنجليزي، أولمبياكوس اليوناني ـ بورتو البرتغالي ، مرسيليا الفرنسي ـ ميتييلاند الدنماركي، أياكس أمستردام الهولندي ـ أتالانتا الإيطالي، ليفربول الإنجليزي