قالت وسائل إعلام بريطانية اليوم ، أن رايان غيغز، مدرب منتخب ويلز وأسطورة مانشستر يونايتد السابق، ألقي عليه القبض لاعتدائه على سيدة، قبل أن يتم الإفراج عنه بكفالة. وقالت صحيفة "ذا صن" إن الشرطة استدعيت إلى منزل لاعب الوسط السابق البالغ 46 عاما، مساء الأحد، بعد تلقيها بلاغات إزعاج وضجيج".

وتابعت الصحيفة البريطانية: "ألقي القبض على رجل عمره 46 عاما للاشتباه في ارتكابه اعتداء على سيدة في الثلاثين من عمرها لكن اتضح أنها صديقته".

الصحيفة أكدت أن الشرطة أطلقت سراح غيغز بكفالة في انتظار إجراء المزيد من التحقيقات في وقت رفض فيه الاتحاد الويلزي لكرة القدم أي تعليق بشأن الواقعة..

وكان من المنتظر أن تعلن ويلز " بلاد الغال " اليوم عن تشكيلتها لمواجهة الولايات المتحدة وإيرلندا وفنلندا هذا الشهر، لكن الندوة الصحفية ألغيت بسبب الحادثة.