تمكنت فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية وهران أمس الإثنين، في عمليتين متفرقتين من تفكيك شبكتين إجراميتين مختصتين في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية تتكونان من 15 شخصا مع حجز 25.5 كلغ من القنب الهندي،9750 قرص مهلوس ومبلغ مالي من عائدات الترويج يفوق 556 مليون سنتيم، إضافة إلى 8 مركبات و 23 هاتف نقال.

واستغلت الفرقة الأمنية سالفة الذكر معلومات حول نشاط الشبكتين المنحصر في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية لتباشر عملية المراقبة وترصد تحركاتهم المشبوهة إلى أن تأكدت من صحة المعلومات الواردة إليها.

وبعد استصدار إذن بالتفتيش والتوقيف الصادر من وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران ألقت القبض في أول عملية على 9 أشخاص مع حجز 25.5 كلغ من المخدرات المعروفة باسم "رانتيج القنب الهندي" ومبلغ مالي من عائدات الترويج قدره 269 مليون سنتيم فضلا عن 13 هاتفا نقالا و 4 مركبات تستعمل في نقل هذه السموم.

وفي ثاني عملية تم توقيف 6 أشخاص منهم مسبوقون قضائيا وحجز 9750 قرص من المؤثرات العقلية مهلوس من نوع "ريفوتريل 2 ملغ"، مبلغ مالي قدره 287 مليون سنتيم و 10 هواتف نقالة إضافة إلى 4 مركبات أخرى.

وبعد التحقيق الابتدائي مع 15 شخصا من أفراد الشبكتين المتهمين بالتهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية ضمن جماعة إجرامية منظمة، المساس بالاقتصاد الوطني والصحة العمومية وتبييض الأموال تم تحرير إجراءات قضائية ضدهم سيحالون بموجبها أمام العدالة لمتابعتهم قضائيا حول التهم المنسوبة إليهم.