لم يتمكن مهاجم المنتخب الوطني، يوسف بلايلي، من مغادرة أرض الوطن صبيحة أمس باتجاه العاصمة القطرية الدوحة للالتحاق بفريقه الجديد نادي قطر كما كان مقررا من قبل، بسبب عدم حصوله على وثيقة الخروج من وزارة الداخلية، التي تسمح له بالتنقل إلى قطر، وهو ما جعل والد اللاعب يوسف بلايلي ومستشاره عبد الحفيظ يراسل مسيري نادي قطر في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس من أجل مطالبتهم بتأجيل إرسال الطائرة الخاصة التي كانت تريد نقله صبيحة أمس من المطار الدولي أحمد بن بلة بالسانية بوهران صوب الدوحة القطرية.

وكشفت مصادر "الخبر" أن اللاعب السابق لفريق مولودية وهران، سيغادر التراب الوطني رفقة والده بمجرد حصولهما على الوثيقة المذكورة من قبل وزارة الداخلية التي يترقب أن تمنحها لهما خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد أن قام مسيرو نادي قطر بكل الإجراءات القانونية التي تسمح للطائرة الخاصة بنقل يوسف بلايلي ومستشاره عبد الحفيظ إلى الدوحة، بأن تحطّ في مطار أحمد بن بلة بالسانيا.

يذكر أن ابن مدينة وهران وحسب مصادرنا العليمة استشار مدربه في المنتخب الوطني جمال بلماضي قبل توقيعه على عقده الجديد مع نادي قطر يوم الإثنين الماضي، حيث لم يعارض اللاعب السابق لنادي مرسيليا هذا الخيار، إلا أنه أصر على أن يلتحق لاعبه بسرعة بتدريبات فريقه الجديد ليتدارك التأخر المسجل عليه خاصة من الناحية البدنية، بما أنه لم يتدرب مع المجموعة منذ أزيد من ثمانية أشهر عندما كان يحمل ألوان نادي أهلي جدة السعودي الذي فسخ عقده معه مؤخرا.