تمكنت مصالح الحماية المدنية بالتنسيق مع مصالح الغابات، أمس الإثنين، من إخماد حريق اندلع في بساتين الأشجار المثمرة بمنطقة أولاد رابح في ولاية المدية.

وأفاد بيان لذات المصالح، اليوم الثلاثاء، أن الحريق الذي اندلع في منطقة أولاد رابح التابعة إداريا لدائرة تابلاط في ولاية المدية، خلف خسائر معتبرة تمثلت في إتلاف 1050 شجرة مثمرة و08 هكتارات من الحشائش الجافة والأدغال.

وأضاف ذات المصدر أن تدخل المصالح المعنية، الذي كان في حدود الساعة الثالثة زوالا وثلاثين دقيقة، مكن من حماية المنازل المجاورة لبؤرة الحريق ومنع انتشاره للغابة المحاذية.