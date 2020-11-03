استقبل وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة، سفير إيطاليا بالجزائر، باسكال فيريرا الذي أدى له زيارة وداع عقب انتهاء مهامه بالجزائر.

وأفاد بيان لوزارة الصناعة، أنه تم خلال هذا اللقاء، تقييم واقع العلاقات الثنائية وآفاق التعاون لاسيما في قطاع الصناعة. وفي هذا الإطار، ذكر الوزير بمختلف التدابير المتخذة من طرف دائرته الوزارية وكذا بأهم المحاور التي يتضمنها قانون الاستثمار الجديد من أجل دفع الاستثمارات الأجنبية لاسيما في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية فيما يخص طاقات وتقنيات الإنتاج وخلق مناصب الشغل.

وأضاف آيت علي براهم أن المستثمرين بإمكانهم تكوين نظرة أكثر وضوح حول النظام القانوني والذي من شأنه ضمان الاستقرار والشفافية في مناخ الأعمال بالجزائر.

ومن جانبه، أشاد السفير الإيطالي بمقاربة الوزير "المتناسقة" و"المدروسة" التي تهدف إلى إضفاء الاستقرار على مناخ الأعمال في الجزائر، مبرزا ضرورة تعزيز الشراكة الصناعية بين الجزائر وايطاليا.

وقال فيريرا أنه سيتم، مطلع العام المقبل بالجزائر، تنظيم منتدى أعمال جزائري- إيطالي لدراسة مشاريع الشراكة، لا سيما في مجالات الصناعات الغذائية، الطاقة المتجددة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وفي نهاية اللقاء قدم السفير تشكراته لوزارة الصناعة على تعاونها وحضورها طيلة فترة مهمته في الجزائر، مؤكدا أن السفير الإيطالي الجديد فى الجزائر سيواصل العمل من أجل تعزيز التعاون الثنائي، لا سيما في القطاعات الإستراتيجية التي يجب على البلدين الخوض فيها.