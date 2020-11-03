قدمت خلية الإعلام و الاتصال لفريق شباب بلوزداد الوافد الجديد مارسلان كوكبو لجمهور النادي.

وقال اللاعب في تصريحات للموقع الرسمي للفريق"أنا سعيد جدا بتواجدي في الجزائر، البلد المتوج بكأس أمم إفريقيا، فخور بإمضائي في فريق عريق بحجم شباب بلوزداد الذي يتوفر على كل شروط النجاح ،"

مضيفا "عندما تلعب في نادي بحجم الشباب يجب أن تحب ألوانه، قبل قدومي درست مع المناجير جميع جوانب الصفقة."

وتابع "أنا من اللاعبين الذين يمتلكون مهارات في اختراق الدفاع، أسجل الأهداف وأساهم في صناعة الأهداف، سندافع عن اللقب ونسعى للذهاب بعيدا في المغامرة الإفريقية."