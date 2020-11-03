انخفض الاستهلاك الوطني للطاقة خلال الأشهر التسعة الأولى لسنة 2020 بنسبة 6 بالمائة على أساس سنوي، بفعل تداعيات جائحة كورونا على الأنشطة الاقتصادية، حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء بالجزائر وزير الطاقة عبد المجيد عطار.

وأوضح عطار خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021، أنه تم استهلاك ما مقداره 45 مليون طن مكافئ نفط مع أواخر سبتمبر الماضي ما يعني انخفاضا بـ6 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2019.

وأرجع الوزير هذا الانخفاض إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي وتراجع حركة وسائل النقل والمواصلات بسبب التدابير الوقائية المتخذة لمواجهة وباء كوفيد-19. في مقابل ذلك، سجل إنتاج المحروقات انخفاضا بـ 10 بالمائة في الفترة بين جانفي وسبتمبر 2020 مقارنة بالفترة المناظرة من 2019 ليصل إلى حدود 103 ملايين طن مكافئ نفط. أما إنتاج الكهرباء فقد بلغ أزيد من 50420 جيغاواط/ساعة بنهاية أوت الماضي وهو ما يمثل تراجعا بـ4 بالمائة مقارنة مع إنتاج ذات الفترة من السنة الماضية.