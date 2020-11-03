ـ فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في كل من ولايات بنسيلفانيا، وفرجينيا، وكونيتيكيت، وإنديانا، وكنتاكي، ونيوجيرزي، ونيويورك، ونورث كارولاينا، وأوهايو.

ـ حصل المرشح الديمقراطي جو بايدن على جميع الأصوات الخمسة في قرية ديكسفيل نوتش بولاية نيوهامشير ليحقق أول فوز في يوم الانتخابات، الثلاثاء، في المقابل، فاز الرئيس دونالد ترامب بميلسفيلد بأغلبية 16 صوتا مقابل 5 أصوات لبايدن،

- حسب "سي إن إن" توجد 8 ولايات مازالت متأرجحة ستحسم سباق البيت الأبيض هي أريزونا (11 صوتا) وفلوريدا (29 صوتا) وجورجيا (16 صوتا) وماين (صوت واحد) وكارولينا الشمالية (15 صوتا) وأوهايو (18 صوتا) أي بما مجموعة (96 صوتا انتخابيا عن كل ولاية).

ـ يحتاج المتنافسان للوصول إلى الرقم السحري المتمثل بـ 270 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي.

ـ أدلى أكثر من 98 مليون أمريكي بأصواتهم فعليا في الانتخابات الرئاسية عبر البريد والتصويت عن بعد بحلول مساء، الإثنين، وهو رقم قياسي في عملية التصويت المبكر يعكس مدى المنافسة الشرسة بين الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب مع نائب الرئيس السابق جو بايدن، في واحدة من أشرس الانتخابات الأمريكية.

ـ انطلقت عملية التصويت المباشر من خلال صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، التي تشهد صراعا بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب الساعي لولاية ثانية وبين منافسه الديمقراطي، جو بايدن.