استأنفت أسعار النفط الارتفاع، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في ظل الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، حيث صعد مزيج "برنت" فوق مستوى 40 دولارا للبرميل. ويأتي الارتفاع على الرغم من وجود مخاوف حيال الطلب العالمي على النفط بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في أنحاء العالم.

وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 3 % إلى 40.14 دولار للبرميل، بحلول الساعة 25:13 بتوقيت غرينتش، بينما صعدت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 3.31 % إلى 38.03 دولار للبرميل.

وتخفض دول مجموعة "أوبك+" إنتاج النفط منذ ماي الماضي لدعم الأسعار، وقلصت الخفض إلى 7.7 مليون برميل يوميا في أوت الماضي.

ومن المقرر أن تقلص المجموعة التخفيضات بواقع مليوني برميل يوميا في جانفي المقبل. ومقرر أن تعقد "أوبك+" اجتماعها القادم الكامل في 30 نوفمبر الجاري وأول ديسمبر المقبل.

وكانت أسعار النفط قد ارتفعت بنحو 3% عند تسوية التعاملات ليوم أمس الإثنين، ليكون أول صعود في أربع جلسات مع التفاؤل بشأن استمرار هبوط المعروض من الخام. وعند التسوية، صعد سعر العقود المستقبلية لخام "برنت" القياسي تسليم شهر جانفي بنحو 2.7 % أو 1.03 دولار ليسجل 38.97 دولار للبرميل. كما ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم شهر جانفي بنحو 2.9 % أو 1.02 دولار ليصل إلى 36.81 دولار للبرميل.