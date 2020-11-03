توفي 42 شخصا وجرح 1217 آخرون إثر وقوع 1028 حادث مرور خلال أسبوع، حسب ما أفاد به، اليوم الإثنين، بيان للمديرية العامة للحماية المدنية.

وأوضح المصدر ذاته أن "أثقل حصيلة سجلت بولاية ورڨلة بوفاة 06 أشخاص وجرح 17 آخرين تم إسعافهم وتحويلهــم إلى المراكز الاستشفائية على إثـر 09 حوادث مرور".

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة الممتدة ما بين 25 إلى 31 أكتوبر 2020، عبر كافة التراب الوطني بـ" 194 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين، تحثهم وتذكرهم بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي".

كما قامت ذات المصالح بـ "381 عملية تعقيم عامة عبر 48 ولاية مست عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة، المجمعات السكنية والشوارع، أين خصصت المديرية العامة للحماية المدنية لهاتين العمليتين 1178 عون حماية مدنية بمختلف الرتب بالإضافة إلى 180 سيارة إسعاف و 183 شاحنة مضخة".

من جهة أخرى، قامت وحدات الحماية المدنية بـ" 1847 تدخلا سمح بإخماد 1373 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مختلفـة، بينما قامت خلال نفس الفترة بـ "6478 تدخـل لتغطية 5621 عملية إسعاف و إنقاذ الأشخاص في خطر".