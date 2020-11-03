أصدر الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الثلاثاء الأحكام في قضية رجل الأعمال علي حداد.

وتم تخفيض العقوبة على عدد من المتهمين على رأسم المتهم الرئيسي علي حداد والوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.

وقرر القاضي إدانة رجل الأعمال على حداد بـ12 سنة سجنا نافذا مع إلغاء مصادرة بعض ممتلكاته، إضافة إلى تبرئة أفراد من عائلة علي حداد من التهم الموجهة إليهم.

وأدين الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال بـ8سنوات سجنا لكل منها، فيما حكم على عمار غول بـ7 سنوات حبسا نافذا، كما تم إدانة الوزير السابق قاضي عبد القادر بـ3 سنوات حبسا نافدا.

وصدر حكم بسنة حبسا نافذا في حق عمارة بن يونس وبوجمعة طلعي وعبد الغني زعلان وبدة محجوب ويوسف يوسفي.

وكانت محكمة سيدي امحمد حكمت في جويلية المنصرم بـ 18 سنة سجنا نافذا في حق المتهم الرئيسي علي حداد و8 مليون دج غرامة مع مصادرة جميع أملاكه.

أما الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال فقد صدرت في حقهما حكما بالسجن 13 سنة و1 مليون دج غرامة مالية.