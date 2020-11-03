نظم اليوم ،مكتتبو عدل 2 بتيبازة وقفة احتجاجية امام مبنى مقر الولاية تعبيرا عن استنكارهم لتوقف منح شهادات التخصيص رغم اتمام اشغال غالبية العمارات بالمواقع وعدم استدعاء المكتتبين لدفع مبلغ الشطر الرابع ،فيما وكذا تباطئ وتيرة انجاز بعض الأشغال التي حالت دون تمكينهم من المفاتيح ، مطالبين وزير السكن ووالي تيبازة التدخل لإلزام الوكالة تجسيد وعودها ميدانيا.

وتجمع العشرات من المكتتبين في الجانب المحاذي لمبنى مقر الولاية رافعين مطلب اعادة بعث عملية منح شهادات التخصيص التي توقفت بالنظر لانتهاء أشغال غالبية العمارات ،معربين عن غضبهم من بقاء وعود وكالة عدل بالرفع من وتيرة الأشغال غير المنتهية بالمواقع باعتماد نظام المناوبة دون تجسيد.

المحتجون ،طالبوا أيضاً باستدعاء المكتتبين لدفع مستحقات الشطر الرابع لحساب الوكالة وكذا النظر في مختلف الطعون الموجهة لمصالحا منها تلك المتعلقة بتغيير قرارات الاستفادة بأسماء الأرامل اللواتي فقدن أزواجهن وايجاد حلول نهائية لمختلف المشاكل التي يتخبط فيها المكتتبين.

وأشار ممثل عن المعنيين أن السلطات الولائية تم ابلاغها اليوم بمختلف المشاكل في لقاء مع الأمين العام للولاية الذي وعد بحسب المتحدث بنقلها الى الوالي واتخاذ قرار بالتنسيق مع المدير العام لوكالة عدل للفصل فيها عاجلا ،كما تم إبلاغ ممثلي المحتجين من طرف ذات المسؤول باتخاذ قرار عاجل يلزم المقاولين برفع وتيرة انجاز الأشغال.

وفي ذات السياق ،أشار ممثل المحتجين أن الغاضبين قرروا من جهتهم إمهال مسؤولي وكالة عدل أسبوع للفصل في مطالبهم قبل تنظيم احتجاج أمام المديرية العامة للوكالة بسعيد حمدين بالعاصمة.