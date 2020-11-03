أقدمت اليوم السلطات المعنية بمتابعة برتوكول الوقاية من كوفيد 19 المستجد تحفظيا بإخلاء وعزل ابتدائية بقلب عاصمة ولاية المدية ومتوسطة بأعالي نفس المدينة،بعدما تم الاشتباه في إصابة موظفين من بين طاقميها بجائحة كورونا،كما كانت المصالح ذاتها قد اتخذت إجراء مماثلا أمس مس إبتدائية بالقطب الحضري وأخرى بحي مرج شكير لنفس السبب في آنتظار الحصول على نتائج تحاليل العينات التي بلغ تعدادها ثمانية لمشتبهين من بين طواقم تلك المؤسسات تم إرسالها إلى معهد باستور بالعاصمة. ويأتي هذا في خضم مؤشرات اندلاع موجة ثانية للداء والإقبال على التشخيص الأولي بواسطة السكانير الذي تعيشه منذ أزيد من أسبوع مصلحة طب الأويئة خاصة على مستوى مستشفى محمد بوضياف بعاصمة الولاية.

ومن جهتها كثفت المصالح المكلفة بتطهير المحيطات المدرسية بما يشبه موجة ثانية شاملة ليل نهارمن عمليات التعقيم والتحسيس عبر مختلف أحياء عاصمة الولاية و بلديات 19 دائرة إدارية تحسبا للمرحلة الثانية من الدخول المدرسي بآلتحاق تلاميذ الطورين المتوسط والثانوي أبتداء من صبيحة الغد ،حيث تم تجنيد أزيد من 90 آلية ومئات من أعوان الحماية المدنية،وآخرى من قبل الشرطة والدرك وقطاع الغابات لتهيئة الفضاءات الدراسية صحيا ووقائيا.