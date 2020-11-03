عاجل
الرئاسة: الرئيس تبون أصيب بكورونا وحالته تتحسن

آخر مستجدات كورونا بالجزائر

أخبار الوطن
3 نوفمبر 2020 () - س.أ
0 قراءة
+ -

تم تسجيل ارتفاع قياسي لحالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في الجزائر حيث تم تسجيل 405 إصابة جديدة خالا الـ24 ساعة الأخيرة، حسبما أفاد اليوم الناطق الرسمي للجنة رصد و متابعة الفيروس في الجزائر، الدكتور جمال فورار.

و بهذا يرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بداية الجائحة إلى 58.979 حالة إصابة مؤكدة.

كما تم تسجيل 9 وفيات جديدة خلال نفس الفترة بسبب الفيروس، ليبلغ العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس 1989 حالة.

و أضاف المصدر أن 194 مريضا تماثلو للشفاء خلال نفس القترة.

في نفس السياق

المدية :إخلاء أربعة مدارس بسبب شبهة كورونا
جونسون يحذر من تضاعف عدد الوفيات بكورونا
إصابة 11 لاعبا من أياكس أمستردام بكورونا
302 إصابة جديدة بكورونا
كلمات دلالية:
كورونا

شارك مع أصدقائك

فايسبوك تويتر جووجل+ إيميل

شاركنا رأيك

دخول