تم تسجيل ارتفاع قياسي لحالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في الجزائر حيث تم تسجيل 405 إصابة جديدة خالا الـ24 ساعة الأخيرة، حسبما أفاد اليوم الناطق الرسمي للجنة رصد و متابعة الفيروس في الجزائر، الدكتور جمال فورار.

و بهذا يرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بداية الجائحة إلى 58.979 حالة إصابة مؤكدة.

كما تم تسجيل 9 وفيات جديدة خلال نفس الفترة بسبب الفيروس، ليبلغ العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس 1989 حالة.

و أضاف المصدر أن 194 مريضا تماثلو للشفاء خلال نفس القترة.