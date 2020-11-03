انهزم شباب قسنطينة اليوم الثلاثاء أمام أولمبي المدية بنتيجة (1-2)، الشوط الأول (0-1) في مباراة ودية تحضيرية جمعت بينهما بملعب عبد المالك رمضان بقسنطينة، استعدادا للموسم الجديد للبطولة المحترفة الأولى لكرة القدم، التي ستنطلق يوم 28 نوفمبر الجاري.

وسجل هدفي الزوار كل من كموخ و خلف الله، قبل ان يقلص المحليون الفارق في الشوط الثاني بواسطة بن الطاهر.

و كان شباب قسنطينة قد فاز بمباراته الأخيرة أمام نصر حسين داي (1-0) يوم الثلاثاء الماضي, بينما سجل اولمبي المدية التعادل أمام مولودية الجزائر (1-1) في لقاء جمع بينهما يوم الخميس الماضي بملعب المدرسة العليا للفندقة و الاطعام بعين البنيان.

و يخوض الأولمبي الذي يشرف على تدريبه الشريف حجار، تربصه بسرايدي (عنابة).

في الجولة الأولى للموسم الجديد (2020-2021)، يستقبل شباب قسنطينة الصاعد الجديد، وداد تلمسان، بينما يستضيف أولمبي المدية، شبيبة الساورة.