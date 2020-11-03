يشرف الوزير الاول، عبد العزيز جراد، غدا الاربعاء، على افتتاح الموسم الدراسي للطور المتوسط والثانوي انطلاقا من المدينة الجديدة لسيدي عبد الله (غرب الجزائر العاصمة)، حسب ما أفاد به مساء اليوم الثلاثاء بيان لمصالح الوزير الاول. وجاء في البيان: "يقوم الوزير الأول، عبد العزيز جراد، غدا الأربعاء 04 نوفمبر 2020، بالإشراف على افتتاح الموسم الدراسي 2020-2021 للطور المتوسط والثانوي وتدشين هياكل تربوية بالمقاطعة الإدارية لسيدي عبدالله - ولاية الجزائر".