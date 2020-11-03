قاد اللاعب الدولي الجزائري، ياسين براهيمي، فريقه الريان للفوز على الأهلي بنتيجة (2-0)، بفضل تسجيله لثنائية اللقاء،

اليوم الثلاثاء بملعب حمد الكبير، لحساب افتتاح الجولة الرابعة من المجموعة الثانية لكأس قطر لكرة القدم.

وتألق متوسط الميدان السابق لنادي بورتو البرتغالي في آخر دقائق المباراة، حينما افتتح باب التهديف من ضربة جزاء (د 85)، قبل أن يضيف الإصابة الثانية بتسديدة مباغته، بعد لحظات قليلة (د 86)، ليرتفع رصيد الريان إلى أربع نقاط، ويتجمد رصيد الأهلي عند نقطة واحدة.