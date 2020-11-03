نظر قاضي التحقيق لدى محكمة تيزي وزو، نهار اليوم الثلاثاء، في قضية ال13 شابا أوقفتهم مصالح أمن تيزي وزو على خلفية مشاركتهم في وقفات إحتجاجية قبيل إجراء الإستفتاء حول الدستور بعاصمة الولاية تيزي وزو حيث قرر إيداع 5 منهم الحبس المؤقت و توجيه إستدعاء مباشر لبقية الموقوفين أي 8 شبان لحضور جلسة المحاكمة المبرمجة يوم الثلاثاء المقبل 10 نوفمبر .

حسب هيئة الدفاع المشكلة من محامين متطوعين تم توجيه تهم خطيرة للموقوفين منها جنحة الإخلال بحرية التصويت أثر خطة مدبرة لتنفيذها بحمل سلاح ، جنحة الإعتداء بالعنف على قوة عمومية ، تخريب عمدي لملك الغير ، التجمهر المسلح و أن أحد المودعين الحبس المؤقت مختل عقليا .



أشار الاستاذ بوعلاق بدر الدين أحد المحامين النشطاء المتطوعين للدفاع عن معتقلي الرأي بولاية تيزي وزو و خارجها "للخبر " أن دفاع المتهمين بصدد التفكير في طريقة جديدة للدفاع عن موكليهم دون الكشف لنا عن حيثيات هذه الخطة التي يمكن أن تطبق في حال حصول إجماع بين المحامين حولها .



للاشارة نظمت عائلات الموقوفين و مواطنين تجمعا امام المحكمة للتنديد بتوقيف هؤلاء الشبان .



