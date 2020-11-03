المدية: حجز بندقيتي صيد وذخيرة من الصنف الخامس

مجتمع
3 نوفمبر 2020 () - ع طهاري
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سارعت  مصالح الدرك الوطني بقصر البخاري جنوبي المدية  و على اثر معلومات متحصل عليها مفادها حيازة شخص على أسلحة صيد وكمية من الذخيرة، تمكنت من توقيف شخص مشتبه فيه مع حجز بندقيتي صيد ذات ماسورتين، و اخرى ذات ماسورة واحدة،   بالاضافة الى حجز352 خرطوشة صيد فارغة  و - 190 خرطوشة معبأة ،  65 كبسولة،  اضافة الى معدات ومواد التعمير. وافادت مصالح الدرك انهبعد التحقيق مع الشخص الموقوف صرح أنه اشترى السلاح من أحد الأشخاص، أما الخراطيش قام بشرائها من السوق الأسبوعي لمدينة قصر البخاري.

 

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