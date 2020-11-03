سارعت مصالح الدرك الوطني بقصر البخاري جنوبي المدية و على اثر معلومات متحصل عليها مفادها حيازة شخص على أسلحة صيد وكمية من الذخيرة، تمكنت من توقيف شخص مشتبه فيه مع حجز بندقيتي صيد ذات ماسورتين، و اخرى ذات ماسورة واحدة، بالاضافة الى حجز352 خرطوشة صيد فارغة و - 190 خرطوشة معبأة ، 65 كبسولة، اضافة الى معدات ومواد التعمير. وافادت مصالح الدرك انهبعد التحقيق مع الشخص الموقوف صرح أنه اشترى السلاح من أحد الأشخاص، أما الخراطيش قام بشرائها من السوق الأسبوعي لمدينة قصر البخاري.