في الوقت الذي كان ينتظر فيه العالم أن يستيقظ صباح اليوم ليكتشف اسم الرئيس الجديد للولايات المتحدة الأمريكية، اكتشف مرة أخرى مدى تعقيد النظام الانتخابي لأعتى قوة في العالم.

في حدود الساعة السابعة، خرج مرشح الديمقراطيين، جو بايدن ليؤكد لمناصرين "إننا في الطريق الصحيح للفوز"، مشيرا إلى أن السوسبانس قد يستمر ساعات وربما أكثر. ولم تمر لحظات حتى رد دونالد ترامب "إنهم يحاولون سرقة الانتخابات".

وساعة ونصف بعدها أدلى ترامب بتصريح من البيت تحدث فيه عن تزوير وسرقة لأصوات الأمريكيين، في إشارة للتصويت بالمراسلة الذي تم إقراره هذه السنة.

وهدد ترامب باللجوء للمحكمة العليا، ما يعزز تكهنات الكثير من المتابعين أن هذه الرئاسيات لن تكون كسابقاتها.

ترامب يريد توقيف عد الأصوات المرسلة عبر البريد، لعلمه أن أغلبيتها الساحقة لصالح بايدن، ما يفسر اتهامه بالتزوير وتهديده باللجوء للعدالة، للاشارة 100 مليون ناخب أمريكي أرسلوا أصواتهم عبر البريد.