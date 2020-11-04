من داخل بئر، تمكنت مصالح الحماية المدنية في الساعات الأولى لفجر اليوم الأربعاء من انتشال جثة رجل من تحت الردوم داخل بئر بالقرب من دوار "العمارنة" في بلدية سهالة بولاية سيدي بلعباس.

وأفاد بيان لذات المصالح أن الضحية الذي يبلغ من العمر ثلاثين سنة تم استخراج جثته من تحت الردوم في تمام الساعة الثانية من صباح اليوم الأربعاء وتم نقلها إلى مصلحة حفظ الجثث لمستشفى سيدي بلعباس.

وأضاف ذات المصدر أن الضحية المنحدر من بلدية سهالة الثورة التابعة إداريا لدائرة تسالة تعرض للردم وهو يقوم بأشغال حفر البئر.

مشيرا إلى أن والي الولاية مصطفى ليماني تنقل إلى عين المكان لمتابعة عملية انتشال الضحية من داخل البئر و التي أشرفت عليها وحدات الحماية المدنية بحضور قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، سلطات الدائرة و البلدية .