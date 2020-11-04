أعلن في حدود الساعة التاسعة من صباح اليوم الأربعاء عن وفاة اللاعب السابق لاتحاد بلعباس قدور لكحل بفرنسا ، وذلك بعد صراع مرير مع المرض كان قد استدعى نقل متوسط ميدان "المكرة" سابقا إلى هناك بمبادرة من أصدقائه ومقربيه وبدعم من عدد من منتخبي الولاية.

ويعد الفقيد البالغ من العمر 50 سنة من أبرز ما انجبت الكرة "العباسية" خلال العشريتين الأخيرتين ، كما يصنف من ضمن العناصر المتوجة بأول كأس للجمهورية في تاريخ اتحاد بلعباس سنة 1991 ضد شبيبة القبائل، قبل حمله لألوان وداد مستغانم وعودته من جديد إلى صفوف "المكرة" خلال حقبة إشراف الحاج عالم الزوبير على رئاسة الاتحاد.