أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، اليوم الأربعاء، عن انتهاء أعمال البحث والإنقاذ في مدينة إزمير التي ضربها الزلزال مؤخرا.

وقالت "آفاد" في بيان لها، إن عدد قتلى الزلزال ارتفع إلى 114، مضيفة أن الزلزال الذي وقع يوم الجمعة الماضي، أعقبته 1713 هزة ارتدادية، 45 منها تجاوزت قوتها 4 درجات. وأوضحت أن عدد المصابين جراء الزلزال بلغ ألفا و35 شخصا، منهم 898 غادروا المستشفيات، فيما يواصل 137 آخرون تلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وفي 30 أكتوبر الماضي، وقع زلزال بقوة 6.6 درجة قبالة ساحل قضاء "سفري حصار" (سيفريهسار) بولاية إزمير المطلة على بحر إيجة، غربي تركيا، أدى لخسائر مادية وبشرية كبيرة في تركيا واليونان.