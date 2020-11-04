عثر في حدود الساعة الخامسة و55 دقيقة من فجر اليوم على جثة ثلاثيني قضى دهسا في حادث مرور فوق جسر بالمكان المسمى دوار الشيخ بن عيسى على الطريق السيار، شمال جنوب قرب المحول الكائن بالمدخل الشرقي لعاصمة ولاية المدية.

الضحية البالغ من العمر 39 سنة تعرض لدهس تتابعي من سيارة سياحية ثم من شاحنة وزن ثقيل أثناء محاولته قطع الطريق نزولا من حافلة مسافرين كانت قادمة من ولاية جنوبية.

وقد تدخلت فرقة لأعوان الحماية المدنية للمركز المتقدم بوزرة لنقله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد بوضياف بعاصمة الولاية، فيما فتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا في الحادث والتعرف على هوية الضحية.