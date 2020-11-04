قام الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكّار والوفد المرافق له، أمس الثلاثاء، بمعاينة مشروع المحطة الجنوبية لزيادة ضغط الغاز "boosting" بحاسي الرمل والتي قاربت الأشغال فيها من الانتهاء، ودخولها حيز الخدمة.

وحسب بيان مجمع "سوناطراك"، كانت هذه المناسبة فرصة للتنويه بالمجهودات الجبارة التي قام بها عمال المشروع من الشركة الأم و فروعها، لمواصلة انجاز المشروع خلال هذه الأزمة الصحية التي أجبرت الشركة المقاولة إلى تخفيض تواجد خبرائها إلى الحد الأدنى.

وبعد الاستماع إلى عرض مفصل حول هذا المشروع الاستراتيجي من طرف بعلي محمد الصغير رضا، المدير الجهوي، ولوصيف يوسف، مدير المشروع، قام توفيق حكّار ومن غرفة التحكم والمجهزة بأحدث التجهيزات التقنية والرقمية، بتشغيل الوحدات الأربع المكونة لهذه المحطة.

تجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع يتكون من ثلاث محطات، شمالية، وسطى وجنوبية، تحتوي كل منها على التوالي أربع وحدات، عشر وحدات وأربع وحدات لضغط الغاز، بسعة معالجة تقدر بـ 43 مليون متر مكعب في اليوم )م.م.م.ي) للمحطة الشمالية، 110 (م.م.م.ي ) للمحطة الوسطى و 37 (م.م.م.ي) للمحطة الجنوبية.

وحسب ذات البيان، تعدت نسبة تقدم الأشغال في المحطتين الشمالية والوسطى، الـ99 بالمائة، وستدخلان حيز الخدمة في الفصل الأول من السنة القادمة، مما يسمح بالمحافظة على مستوى الإنتاج لهذا الحقل، لحوالي عشر سنوات.