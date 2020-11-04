كشف فريق مولودية الجزائر عن وجوده حالات يشتبه إصابتها بفيروس كورونا وقال بيان الفريق عبر موقعه الرسمي على فايسبوك :" لطالما سهر الطاقم الطبي لمولودية الجزائر على توفير كافة الشروط الوقائية لسلامة التعداد، وهو ما كان عليه الحال خلال المعسكرات الإعدادية السابقة وقبل التربص الرابع الذي إنطلق الإثنين الماضي، خضع الجميع دون استثناء في مولودية الجزائر إلى اختبارات الكشف عن فيروس كوفيد 19 لكن النتائج هذه المرة كانت متباينة."

إذ أعلن طبيب النادي زين الدين لاج عن ظهور نتائج 7 عناصر مشكوك إصابتهم زائد حالة بأعراض خفيفة. وقام الطاقم الطبي باتخاذ القرارات اللازمة بعد ظهور النتائج كما ستخضع ذات العناصر لاختبارات ثانية صبيحة اليوم من أجل التأكد واتخاذ تدابير أخرى كما أكد الطبيب أن ظهور النتائج لن يؤثر على السير الحسن للتربص.