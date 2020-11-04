شهد الطريق الوطني رقم 7 الرابط بين ولايتي سيدي بلعباس وتلمسان في حدود الساعة الثامنة من صباح اليوم الأربعاء حادث مرور أليم أسفر عن مقتل شخص وإصابة تسعة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، في أعقاب اصطدام عنيف كان قد وقع بين حافلة ركاب وسيارة نفعية من نوع "تويوتا هليكس" على مستوى الشطر الرابط ما بين بلديتي حاسي زهانة ولمطار غربي سيدي بلعباس.

وقالت مصادر محلية بأن غالبية المصابين كانوا على متن السيارة النفعية ، في وقت كانت فيه الحافلة خالية من المسافرين، مع الإشارة إلى تدخل أفراد الحماية المدنية الذين عملوا على تحويل الجرحى صوب استعجالات المركز الاستشفائي الجامعي الدكتور عبد القادر حساني ، فيما ألحقت جثة القتيل بالمصلحة المختصة التابعة لنفس المركز.