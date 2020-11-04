نظم عدد من أولياء التلاميذ بمتوسطة العلامة مولاي علي الشريف بقصر أدغا وهو أكبر الأحياء بضواحي مدية أدرار وقفة احتجاجية صباح اليوم مطالبين بتنحية مديرة المتوسطة.

وكانت جمعية أولياء التلاميذ قد أصدرت في وقت سابق بيانا تطالب فيه بتنحية المديرة التي بحسبهم لم تعترف بجمعية أولياء التلاميذ المنتخبة شرعيا وانفردت باتخاذ القرارات لوحدها بما في ذلك إعداد قائمة المعوزين التي رفضتها مصالح الدائرة ونتج عن ذلك حرمان أبناء المعوزين من المنحة ، وأكد هؤلاء أن الوقفة جاءت نتيجة لسد كل أبواب الحوار والوساطة التي قام بها مندوب وسيط الجمهورية وفدرالية الأولياء وعدم استجابة مديرية التربية لمطالبهم.