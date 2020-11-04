أعلن اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم عن تأجيل التصفيات المؤهلة إلى نهائيات أمم إفريقيا لمنتخبات أقل من 20 سنة في طبعتها الثانية والعشرين والتي ستقام بموريتانيا في 2021 إلى ديسمبر القادم .

وحسب المصدر ذاته فإن التصفيات المؤهلة للمنافسة القارية كانت مقررة ما بين التاسع والرابع والعشرين نوفمبر في تونس وبمشاركة المغرب، ليبيا، مصر والبلد المستضيف. وسيتأهل صاحب المركز الأول والثاني في التصفيات إلى النهائيات التي ستجرى بين 14 فيفري و4 مارس.