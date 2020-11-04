نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 28 أكتوبر إلى 03 نوفمبر 2020، عمليات عديدة أسفرت عن نتائج نوعية حيث أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي عنصر دعم للجماعات الإرهابية بأم البواقي فيما تم كشف وتدمير قنبلتين تقليديتي الصنع بڨالمة.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، أن مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني وحراس الحدود وحراس السواحل ومصالح الجمارك أوقفت 8 تجار مخدرات وضبطت كميات من الكيف المعالج تُقدر بـ 755.57 كيلوغرام خلال عمليات متفرقة.

وفي هذا الصدد، أوقف حرس السواحل بالغزوات تاجري مخدرات بحوزتهما 485 كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما ضبطت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي 142 كيلوغرام من نفس المادة ببشار، في حين أوقفت مصالح الدرك الوطني بالتنسيق مع حراس الحدود بتلمسان ومستغانم تاجري مخدرات وحجزوا 66.15 كيلوغرام من نفس المادة، كما ضبط حرس السواحل بعين تموشنت ووهران 62.42 كيلوغراما من الكيف المعالج.

وفي نفس السياق، تم توقيف 4 تجار مخدرات وحجز 300201 قرص مهلوس و4 مركبات في عمليات أخرى متفرقة بكل من ورڨلة وميلة وأم البواقي وباتنة وسوق أهراس.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار، 65 شخصا وحجزت 10 مركبات و 15 مولدا كهربائيا و 09 مطارق ضغط و 03 أجهزة كشف عن المعادن و 368 كيس من خليط خام الذهب والحجارة وأغراض أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، بالإضافة إلى 2.137 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب، فيما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي ومصالح الدرك الوطني 11 شخصا وحجزت 5 بنادق صيد و 3196 خرطوشة خاصة ببنادق الصيد و 58223 وحدة من الألعاب النارية و 4246 وحدة من مختلف المشروبات، وهذا خلال عديد العمليات المتفرقة بكل من سطيف وبسكرة وورڨلة وباتنة والأغواط والمدية والوادي وأم البواقي وجانت وتيارت. كما تمّ إحباط محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ 9088 لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس.

وفي سياق آخر، تمكن حراس السواحل ومصالح الدرك الوطني من إحباط محاولات هجرة غير شرعية وإنقاذ 935 شخصا كانوا على متن قوارب مطاطية وقوارب تقليدية الصنع بكل من وهران وتلمسان وعين تموشنت والجزائر وتيبازة وبومرداس والشلف ومستغانم والطارف وعنابة، فيما تم توقيف 36 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من إليزي وتلمسان والوادي وتبسة وغليزان.