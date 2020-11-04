خضع الأسطورة الأرجنتيني، دييغو مارادونا، لعملية جراحية في الدماغ لاستئصال ورم دموي، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، لكنه لايزال تحت المراقبة الصحية، كما أعلن طبيبه ليوبولدو لوكي.

وقال لوكي بعد إجرائه العملية التي استمرت حوالي ساعتين في إحدى العيادات الخاصة في بيونس آيرس بالأرجنتين "لقد تم استئصال الورم الدموي، وتجاوب دييغو جيدا مع العملية، كل الأمور تحت السيطرة، لقد استيقظ، لكنه سيبقى تحت المراقبة".

واحتشدت مجموعات من عشاق مارادونا أمام العيادة الواقعة في مدينة أوليفوس وحملوا شعارات مؤيدة لنجمهم المفضل، من بينها واحدة كتبت عليها عبارة "هيا يا دييغو" وتلقت نبأ نجاح العملية الجراحية من خلال الهتاف باسمه وترديد الأغنيات المشجعة له.