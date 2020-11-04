تمكن أعوان الجمارك الجزائرية بالنعامة من حجز 1 قنطار و 54 كلغ من الكيف المعالج، حسبما أفادت اليوم الأربعاء المفتشية الولائية لأقسام الجمارك.

وأوضح المصدر ذاته أن العملية قامت بها الفرقة المتعددة المهام للجمارك بصفيصيفة بالتنسيق مع الفرقة المتنقلة للجمارك بالنعامة على إثر دورية للمراقبة حيث تم العثور على الكمية المذكورة من المخدرات مموهة داخل أكياس ومخبأة بإحكام بمنطقة متاخمة للشريط الحدودي بتراب بلدية صفيصيفة. وقد تم إحالة ملف هذه القضية على الجهات القضائية المختصة.