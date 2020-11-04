توفي ستة أشخاص وأصيب 139 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، جراء وقوع حوادث مرور عبر عدة ولايات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأفاد، بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الأربعاء، أن وحداتها قامت خلال نفس الفترة بإخماد ثلاثة حرائق حضرية في كل من ولايات المسيلة 01 حريق، بومرداس 01 حريق وسطيف 01 حريق، بدون تسجيل خسائر في الأرواح. وأضاف ذات المصدر أن مصالح الحماية المدنية تدخلت من أجل تقديم الإسعافات الأولية لـ 09 أشخاص مختنقين بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من أجهزة التدفئة ومسخنات الحمام في كل من ولايات تيسمسيلت 05 أشخاص وولاية بجاية 04 أشخاص، تم التكفل بالضحايا في عين المكان ثم نقلهم في حالة مقبولة إلى المركز الصحية.

وذكر البيان أن عدد الأشخاص فارقوا الحياة جراء الاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون منذ 01 أكتوبر 2020 ارتفع إلى 14 ضحية وإنقاذ وإسعاف 175 آخرين في عدة ولايات من الوطن.

أما فيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ 69 عملية تحسيسية عبر 10 ولايات (29 بلدية) لفائدة المواطنين تحثهم وتذكرهم بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي, بالإضافة إلى القيام بـ 144 عملية تعقيم عبر 14 ولاية (51 بلدية)، من منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.