عبر الدولي الجزائري هلال العربي سوداني مهاجم أولمبياكوس اليوناني عن خيبته من الخسارة القاسية التي تعرض لها ناديه. وخسر أولمبياكوس على ملعب الاتحاد بثلاثية دون رد أمام مانشستر سيتي ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال أوروبا.

وغرد سوداني على حسابه الشخصي تويتر :" خيبة أمل كبيرة من النتيجة، سنواصل القتال حتى النهاية سعيد للعودة من جديد ."

وبذلك تصدر مانشستر سيتي ترتيب فرق المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط بعد ثلاث جولات محققاً العلامة الكاملة وحل بورتو ثانيا برصيد 6 نقاط فيما جاء أولمبياكوس في المركز الثالث برصيد 3 نقاط وتذيل مرسيليا ترتيب فرق المجموعة بدون أي رصيد