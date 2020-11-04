ظهرت اليوم الأربعاء، أعراض الإصابة بفيروس كورونا على مجموعة من العمال والطاقم التربوي بالمدرسة الابتدائية أحمد توفيق المدني ببلدية سور الغزلان التي تبعد بـ 45 كلم جنوب مقر ولاية البويرة. وتم على إثرها إجراء الفحوصات والتحاليل المخبرية التي أثبتت إصابة عدد من الموظفين ،

وقد علمت "الخبر" أن فرق الطب المدرسي والطب الوقائي وعلم الأوبئة باشرت عملها بالمتابعة الطبية وفحص جميع التلاميذ وعمال المؤسسة أين تم إرسال بعض العمال للحجر الصحي. وقد استجابت السلطات المحلية لنداءات أولياء التلاميذ واتخذت قرارا بغلق المؤسسة احتراما للبروتوكول الصحي والوقاية، فيما طمأنت أولياء التلاميذ بالتحكم في الوضع حيث أنه لم يتم تسجيل أي أعراض على حالات أخرى.

و لا تزال التحقيقات الوبائية جارية بمختلف المدارس و مباشرة عملية التعقيمات وسيتم استئناف الدراسة في أقرب الآجال. و في نفس السياق أقرت السلطات الولائية أمس تعليق الدراسة بثلاث مدارس ابتدائية اثنتين ببلدية بشلول وأخرى ببلدية الأصنام.