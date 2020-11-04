يقوم وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية البرتغالي، أوغستو سانتوس سيلفا ، اليوم الأربعاء بزيارة عمل إلى الجزائر.

وأوضح بيان لوزارة الخارجية أن هذه الزيارة تندرج "في إطار مواصلة وتعميق روابط الصداقة والتعاون بين الجزائر والبرتغال وفقا لأحكام وروح معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون الموقعة في الجزائر بتاريخ 8 جانفي 2005 ".

وستشكل هذه الزيارة "فرصة للسيد صبري بوقادوم وزير الشؤون الخارجية للنظر مع وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية البرتغالي في سبل ووسائل تعزيز الحوار السياسي الثنائي وتوسيع قواعد التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين".

وستكون القضايا الإقليمية والدولية الراهنة على جدول أعمال المحادثات لاسيما قضية الصحراء الغربية والأزمة الليبية والوضع في مالي ومنطقة الساحل وكذا القضايا المتوسطية" كما أضاف المصدر ذاته.

كما أفاد بيان الخارجية بأن "وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية للجمهورية البرتغالية سيحظى باستقبال من طرف السيد الوزير الأول".