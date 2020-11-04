تتواصل اليوم منافسات مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا، بإقامة ثماني مباريات لحساب الجولة الثالثة من المسابقة ذاتها.

ويسعى برشلونة ومانشستر يونايتد إلى تأكيد بدايتهما الجيدة في دوري الأبطال هذا الموسم من خلال الفوز الثالث لهما على التوالي .

في الجهة المقابلة يبحث نادي السيدة العجوز المتواجد في المركز الثاني بـ 3 نقاط عن استعادة تحقيق فوز ثاني يقرب أكثر من التأهل للدور القادم وهو المنهزم في اللقاء الأول أمام دينامو كييف الأوكراني والمنهزم في المواجهة الثانية أمام فريق البلوغرانا،

وسيستعيد نادي جوفنتوس نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي تعافى مؤخرا من فيروس كورونا.

وفيما يلي برنامج مباريات اليوم الأربعاء، إشبيلية الإسباني - كراسنودار الروسي، تشيلسي الإنجليزي - رين الفرنسي، زينيت سانت بطرسبرغ الروسي - لازيو الإيطالي، كلوب بروج البلجيكي - بوروسيا دورتموند الألماني، برشلونة الإسباني- دينامو كييف الأوكراني، فرينكفاروزي المجري - جوفنتوس الإيطالي، إسطنبول باشاك شهير التركي - مانشستر يونايتد الإنجليزي، لايبزيغ الألماني - باريس سان جيرمان الفرنسي.