تجمع نهار اليوم الأربعاء، العشرات من المشرفين والمساعدين التربويين، المنضوين تحت لواء النقابة الوطنية للمشرفين والمساعدين التربويين، أمام مقر مديرية التربية لولاية ميلة، استجابة لنداء النقابة التي دعت إلى إضراب وطني ووقفات احتجاجية محليا أمام مقرات مديريات التربية.

ويرفع المحتجون لافتات تضمنت مطالب أساسية أهمها، المطالبة بالتسوية النهائية للآيلين للزوال، سلك مساعدي التربية، تطبيق المرسوم الرئاسي 14-266 وتفعيله، استصدار رخص استثنائية لفائدة هذه الفئة للترقية إلى الرتب الأعلى، حصر الترقية لرتبة مستشار التربية في سلكي المساعدين والمشرفين، تثمين الشهادات الجامعية والخبرة المهنية، إلى جانب مطالب أخرى.

وقد قدم المحتجون عريضة المطالب إلى مديرة التربية لرفعها للوزارة الوصية.