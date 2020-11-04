قفز عدد الحالات الجديدة بفيروس كورونا إلى ما فوق 500 حالة، مسجلا أعلى ارتفاع يومي منذ عدة أشهر.

فحسب آخر أرقام وزارة الصحة سجل خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ما لا يقل عن 548 حالة، بعد أن كان الرقم 405 أمس الثلاثاء و302 أول أمس الإثنين، أي أن عدد الحالات الجديدة ارتفعت بـ 246 حالة خلال اليومين الأخيرين.

هذا الارتفاع يؤكد أننا نعيش فعلا موجة ثانية، دفعت الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم إلى التهديد باتخاذ إجراءات قاسية إن لم يلتزم الجميع بالإجراءات الوقائية.

واقترب العدد الإجمالي للحالات المؤكدة المسجلة في البلاد منذ شهر فيفري الماضي من حاجز 60 ألف حالة، بعد ان بلغت اليوم الأربعاء 59527 حالة.