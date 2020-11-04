يواصل فريق اولمبي المدية تربصه التحضيري بعنابة تحت قيادة مدربه شريف حجار الذي ابدى ارتياحه لظروف سير التحضير والأجواء السائدة في اوساط اللاعبين الذي قدموا مردودا طيبا في مباراتهم التحضيري امس امام السنافر التي فاز بها رفقاء لكروم بهدفين لهدف.

وأصرح حجار انه تعمد اشراك 20 لاعبا في هذه المواجهة حيث خاض الاولمبي ساعة من الزمن بتشكيلة بنسبة كبيرة اساسية ، حيث طبق لاعبوه خطة الطاقم الفني و كانوا جيدين من الناحية البدنية خاصة بالنسبة للمدرب حجار الذي عبر عن ارتياحه من هذا الجانب في اشارة منه الى نجاح تربص تيكجدة.

و سيشد الاولمبي رحاله بداية الاسبوع المقبل الى سطيف حيث برمج الطاقم الفني مباراتين امام نجم مقرة ثم وفاق سطيف و اختتام التربص الثلاثاء المقبل و العودة الى المدية التي ستكون المحطة الاخيرة للاولمبي سيخوض فيها مباراة واحدة ذهابا و ايابا امام نصر حسين داي .