اضطرت مديرة التربية لولاية المدية أسماء بولحبال إلى الغياب عن مراسيم انطلاق الدخول المدرسي التي اشرف عليها والي الولاية موس جهيد بمتوسطة معاصمي محمد ببلدية للبرواقية وحضر بدلها الأمين العام للمديرية.

وحسب مصادرنا فإن مديرة التربية تكون قد أحست بالتعب أمس وانتابتها شكوك حول إمكانية إصابتها بفيروس كورونا مما استدعى إجراءها التحاليل الطبية والدخول في حجر طوعي منزلي في انتظار ظهور نتائج التحاليل، في وقت كشف فيه والي المدية أن مصالحه فتحت تحقيقا للتأكد من حالات مشتبه فيها في الوسط التربوي.