اعلنت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية اليوم الاربعاء في بيان لها تعليق عملية استقبال المكتتبين المعنيين بالسكن الترقوي العمومي لطرح مختلف انشغالاتهم، قصد الحد من انتشار وباء كوفيد-19.

و جاء في البيان الذي نشرته المؤسسة عبر صفحتها الرسمية على موقع فايسبوك "نظرا للظروف الصحية و في اطار البروتوكول الصحي الخاص بالحد من انتشار فيروس كورونا ( كوفيد-19) ينهى الى علم كافة جمهور المؤسسة و خاصة السادة المكتتبين ان عملية الاستقبال تم تعليقها مؤقتا على مستوى المديرية العامة ".

و في انتظار استئناف عملية الاستقبال, دعت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية المعنيين الى طرح انشغالاتهم واهتماماتهم و الاستعلام حولها من خلال استعمال " تطبيق انشغال الموضوع" عبر الموقع الالكتروني للمؤسسة www.enpi.dz .