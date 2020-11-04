دشنت دولة الإمارات العربية المتحدة، الأربعاء، قنصليتها في مدينة العيون الصحراوية المحتلة، في خطوة قد تتسبب في تأثر العلاقات الجزائرية مع أبو ظبي.

وتم حفل افتتاح القنصلية الإماراتية بحضور وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، والسفير الإماراتي لدى الرباط، العصري الظاهري، حسب ما نقلت "سكاي نيوز".

وخلال الحفل، قال بوريطة إن افتتاح القنصلية في العيون له دلالات سياسية وقانونية، وشدد على أنه بين المغرب والإمارات تنسيق مشترك في القضايا الدولية والإقليمية.

وأصبحت الإمارات أول دولة عربية تفتح قنصلية في الأراضي الصحراوية المحتلة.